Man of Medan – “Curator’s Cut”-Modus vorgestellt

In The Dark Pictures Anthology: Man of Medan wird der sogenannte “Curartor’s Cut”-Modus, euch einen alternativen Weg der Geschichte zeigen. Dieser steht aber vorerst nur für alle Vorbesteller zur Verfügung.

Mehr Auswahl für mehr Tiefe!

Bandai zeigt im einem neuem Video, dass durch die alternativen Sichtweisen der Charaktere, neue Informationen, Entscheidungen und Auswahlmöglichkeiten freigeschaltet werden. Durch diese Einblicke, kommen weitere Geheimnisse an das Tageslicht und warten darauf, von euch entdeckt zu werden. Das Video zeigt den Anfang des Spiels aus der Sicht von Brad. Nach dem ersten Spieldurchgang, erhaltet ihr Zugriff auf die Perspektive und die Entscheidungen eures Bruders Alex. Der “Curartor’s Cut” ist ab Release für alle Vorbesteller erhältlich. Im Laufe des Jahres wird dieser Modus auch allen anderen Spielern kostenlos zur Verfügung gestellt. Mehr Infos zu Man of Medan könnt ihr hier finden.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan erscheint am 30. August 2019 und ist erhältlich für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Quelle: Bandai Namco Entertainment via Pressemeldung