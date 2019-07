Hitman 3 – Entwicklung des Sequels bestätigt

IO Interactive werkelt derzeit nicht nur an Hitman 3, sondern auch an einer völlig neuen IP.

Hitman 3 in Arbeit

Wie nun im Rahmen der aktuellen NoClip Doku ‚The Fall & Rise of Hitman‘ bekannt wurde, befindet sich bereits Hitman 3 bei Entwickler IO Interactive in Arbeit. Das neue Stealth-Game könnte demnach wieder im Episodenformat erscheinen. Einen groben Releasezeitraum gibt es aber noch nicht:

„Während ein Großteil des Teams an neuen Hitman-Inhalten arbeitet und sich auf ein drittes Hitman-Spiel freut, von dem Hakan sagt, dass es wieder episodisch werden könnte, arbeitet die Mehrheit des Studios zumindest hier in Kopenhagen an etwas Geheimnisvollem und ziemlich Aufregendem, etwas Neues.“

Zum ominösen neuen Spiel sind bis dato noch keinerlei Informationen bekannt. Denkbar wäre hier ein Next-Gen-Spiel, die Entwicklung dürfte sich aber noch recht am Anfang befinden.