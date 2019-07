DOOM 64 – Kommt der Ableger bald auf weitere Plattformen?

Am Wochenende sind anlässlich der Quakecon 2019 DOOM, DOOM 2 sowie DOOM 3 für PS4, Xbox One sowie Nintendo Switch veröffentlicht worden. So können mittlerweile die ersten drei Ableger des Franchise auf den aktuellen Konsolen konsumiert werden. Nun gibt es erste Gerüchte, dass auch DOOM 64 auf die aktuelle Konsolengeneration Einzug hält.

DOOM 64 mit Alterseinstufung versehen

So hat der Shooter-Ableger unlängst eine neue Alterseinstufung von der Behörde PEGI erhalten. Laut dem Eintrag wurde DOOM 64 mit der Einstufung “ab 18 Jahren” freigegeben. Zusätzlich sind ebenfalls noch die Plattformen aufgelistet worden für die der Titel erscheinen soll. Demnach wird DOOM 64 in Kürze wohl für PC als auch PlayStation 4 zu haben sein. Eine offizielle Ankündigung seitens Bethesda steht allerdings noch aus.

DOOM 64 ist ein First-Person-Shooter aus dem Hause Midway Games. Der Titel erschien erstmals 1997 und wurde exklusiv für die Nintendo 64 veröffentlicht.

