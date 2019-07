Blair Witch – Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Mit Blair Witch kündigte man auf der E3 2019 anlässlich Microsofts Pressekonferenz einen Survival-Horror-Titel zur populären Filmumsetzung an. Nun veröffentlichte Entwickler Bloober Team einen neuen Gameplay-Trailer, der euch weitere Einblicke in das Spielgeschehen vermittelt.

Das zeigen die Gameplay-Szenen

In Blair Witch übernehmt ihr die Kontrolle über den Polizisten Ellis. Dieser sucht in den Wäldern nahe Burkittsville nach einem vermissten Jungen. Im neuen Gameplay-Trailer habt ihr dabei einen genaueren Einblick in das Spielgeschehen. So werdet ihr euren Hund Bullet, der euch auf der Reise durch die Blair Witch-Wälder folgt, diverse Befehle erteilen können. Mithilfe von ihm werdet ihr diverse Rätsel lösen und Aufgaben bewältigen. Zudem werden ebenfalls die signifikanten Videotapes im Spielverlauf zu finden sein. Diese klären euch serientypisch über vergangene Ereignisse auf.

Blair Witch erscheint am 30. August für PC und Xbox One.

