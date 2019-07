Fire Emblem: Three Houses – Patch 1.0.1 ist da

Mit dem vergangenen Freitag ist Fire Emblem: Three Houses offiziell für Nintendo Switch erhältlich. Passend zum Release ist nun ebenfalls ein erster Patch erschienen, der sich um diverse Probleme kümmert.

Patch 1.0.1 steht zum Download bereit

Allen voran behebt das Update diverse Probleme innerhalb des Spiels. Auf diese wird in den Patchnotes allerdings nicht näher eingegangen. Zudem verknüpft der Patch den Titel mit Inhalten aus dem Nintendo eShop, die von Spielern zusätzlich erworben werden können. Außerdem wird es ab sofort ebenfalls möglich sein das Outfit eures Charakter zu wechseln. Wer sich den Erweiterungspass bereits gesichert hat, kann beispielsweise so die Militärakademieuniform in den Kämpfen nutzen.

Außerdem kündigte man an, dass ein höherer Schwierigkeitsgrad namens “Extrem” ebenfalls bald durch ein kostenloses Update Einzug in Fire Emblem: Three Houses halten soll.

Quelle: Eurogamer