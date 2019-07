Diablo III – Season 18 jetzt schon auf PTR

Season 18 von Diablo III ist seit ein paar Tagen auf PTR spielbar und bringt einige interessante Neuerungen mit sich. Der Saison-Buff trägt diesmal den Namen “Wille der Dreieinigkeit” und beschert euren Helden einen zufälligen Effekt auf Skills zu erschaffen. Wichtig ist aber, dass ihr Zugang zu den PTR-Servern habt, um die Season-Änderungen jetzt schon zu nutzen.

It’s the Circle of Life!

Verzeiht diesen Wortwitz, denn die neue Season trägt im englischen Original den Titel “Season of the circles”… Die Auslöserate des Seasonbuff ist diesmal sehr hoch und wird aktiviert, sobald ihr einen Treffer erzielt, dadurch können verschiedene Boni freigeschaltet werden. Durch “Macht” erhalten alle Spieler im “Circle” einen Schadensbonus von 100 Prozent. “Ressourcenreduktion” senkt die Kosten aller Helden um 50 Prozent und “Abklingzeitreduktion” senkt wie der Name schon sagt, die Abklingzeit eurer Skills herunter. Neben dem Season-Buff, gibt es natürlich auch Anpassungen von Sets und Items. Unter anderem erhält das Set “Reise des Weisen” einen Gürtel und kann ab Stufe 12 beim Schmied hergestellt werden. Das Amulett “Krümelchens Halskette bekommt eine legendäre Eigenschaft zugeschrieben, wodurch ihr 100 Prozent mehr Schaden verursacht, wenn man keinen Schaden erleidet. Aber Vorsicht, denn erlittener Schaden wird um 50 Prozent erhöht. Alle weiteren Änderungen findet ihr hier.

Diablo III ist erhältlich für PC, PlayStation 4, Xbox One und seit neustem für Nintendo Switch.

Quelle: Blizzard