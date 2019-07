Pokémon GO – Team Rocket bläst zum Angriff

Nachdem Team Rocket bereits in New York und Dortmund ihr Unwesen getrieben haben, kommt nun der nächste Angriff auf uns zu. Am 28.07 zwischen 16-17 Uhr wurden alle Pokéstops von Team Rocket übernommen. Was möchte das Team GO Rocket damit erreichen?

Gibt es noch ein entkommen?

Um den Rüpeln Einhalt zu gebieten, müsst ihr die Pokéstops besuchen und gegen einen der Team-Mitglieder antreten. In einem Kampf 3 vs 3 könnt ihr euer können unter Beweis stellen. Übernommene Pokéstops erkennt man an einer leicht dunkleren Farbe. Die Pokémon, die man am Ende des Kampfes fangen kann, können durch Sternenstaub erlöst werden und somit ihr volles Potential entwickeln. Auch der Pokémon GO Twitter-Account wurde von den Fieslingen übernommen und sie verbreiten dort ihre Kunde. Gefühlt alle paar Minuten kommt ein neues Update auf dem Twitter-Kanal heraus. Team Rocket versucht so neue Trainer zu rekrutieren, also seid stark und lasst euch nicht von denen einwickeln! Es scheint so, als ob eine weltweite Invasion anstehen würde, was wohl als nächstes passiert steht noch in den Sternen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Pokémon GO ist für iOS und Android erhältlich.

WAS GEHT AB? 👋 Während ihr von unserer Showeinlage in New York City abgelenkt wart, haben wir unsere Mitglieder für eine WELTWEITE INVASION DURCH TEAM GO ROCKET versammelt! Von 16 bis 17 Uhr nehmen wir ALLE PokéStops in eurer Gegend in Beschlag. Hahaha. 🙃 #TeamGORocket pic.twitter.com/hh6Eo4S6yh — Team GO Rocket DE (@PokemonGOdeu) July 28, 2019

Quelle: Pokémon GO via Twitter