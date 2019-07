Newstime vom 28. Juli 2019

Es ist sehr heiß in Deutschland, in der Spielebranche gibt es jedoch nicht die allerheißesten News, da müssen wir ehrlich sein. Highlight ist wohl eine Kontroverse um Fire Emblem: Three Houses, bei welcher Synchronsprecher Christopher Niosi nach Anschuldigungen sexueller Übergriffe und einem Bruch eines Geheimhaltungsvertrags aus dem Spiel entfernt wurde. Des weiteren gibt es Gerüchte um einen Alan Wake-Nachfolger, ein neues Pokémon Mobile-Game und einer Ankündigung eines Yakuza-Nachfolgers. Auch bei den Releases zeigt sich das Sommerloch mal wieder, lediglich Sportfans kommen mit dem neuen Madden auf ihre Kosten. Trotz der etwas brachen Newslage lohnt sich unser Video nichtsdestotrotz, schaut gerne mal rein.

