Epic Games Store – Moonlighter und This War of Mine jetzt kostenlos

Epic Games verschenkt auch in dieser Woche wieder zwei vollkommen kostenlose Titel im hauseigenen Store. Innerhalb der nächsten Woche könnt ihr euch so Moonlighter sowie This War of Mine vollkommen kostenfrei sichern.

Bis zum Ende des laufenden Jahres wird Epic Games jede Woche aufs neue Spiele im hauseigenen Store verschenken. So könnt ihr euch derzeit im Epic Games Store den Indie-Hit Moonlighter sowie das emotionale Abenteuer This War of Mine ohne zusätzliche Kosten sichern. Das Angebot gilt noch bis zum 02. August 2019 um 16:59 Uhr. Danach wird Moonlighter wieder mit einem Preis von 19,99 Euro sowie This War of Mine mit einem Preis von 18,99 Euro zu Buche schlagen. Vom 02. bis 09. August stehe euch im übrigen dann die Blockbuster Alan Wake sowie For Honor kostenlos im Epic Games Store zum Download beriet.

