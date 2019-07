PlayStation Store – Summer Sale lockt mit Rabatten bis zu 60%

Nachdem für alle PC-Spieler der offizielle Summer Sale auf Steam bereits ausgelaufen ist, bietet nun auch Sony für alle PlayStation 4-Besitzer eine Rabattaktion an.

Spare im PlayStation Store bis zu 60%

So könnt ihr euch ab sofort auf Sonys Vertriebsplattform zahlreiche Blockbuster sowie First-Party-Titel sichern, die mit größeren Rabatten ausgestattet sind. Mitunter dabei Days Gone, Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Odyssey, Marvel’s Spider-Man, God of War, Far Cry 5 oder ARK: Survival Evolved. Der Summer Sale im PlayStation Store soll noch bis zum 21. August 2019 andauern. Am 07. August wechseln jedoch noch einmal die Angebote. Sind also noch nicht die richtigen Spiele für euch dabei, solltet ihr Anfang des kommenden Monats noch einmal vorbeischauen. Zum Summer Sale im PlayStation Store gelangt ihr über folgenden Link.

Quelle: PlayStation Store