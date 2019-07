Control – Remedy-Spiel erreicht Gold-Status

Das neuste Projekt von Remedy steht bereits kurz vor seiner Vollendung.

Remedys neuste IP Control hat nun endlich seinen Gold-Status erreicht. Wie die Spieleschmiede via Twitter verlauten ließ, habe man die dreijährige Entwicklungszeit abschließen können und kann nun in die Produktion übergehen. Einem pünktichem Release dürfte damit also nichts mehr im Wege stehen.

In Control schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jesse Faden. Mithilfe übernatürlicher Fähigkeiten versucht die Leiterin einer geheimen Behörde einen Überfall aufzuklären und mehr über ihre mysteriöse Vergangenheit zu erfahren.

It is done. New IP, new tech, new game structure, new direction, three platforms. And three years. What an achievement from the best dev team on the planet! @ControlRemedy pic.twitter.com/laFc0ocNvQ

— Mikael Kasurinen (@MikaelKasurinen) July 24, 2019