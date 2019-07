Watch_Dogs Legion – Setzt auf insgesamt 5 Storylines

In Watch_Dogs Legion soll es bekanntlich möglich sein jeden der umherlaufenden NPC selbst zu spielen. Doch was passiert eigentlich wenn diese dem Permadeath zum Opfer fallen?

5 Storylines integriert

Ubisoft hat sich für Watch_Dogs Legion ein ganz besonderes Konzept überlegt: Jeder Spieler kann in die Haut eines jeden NPCs schlüpfen. Trotz dieser felxiblen Bedingungen soll Legion eine spannende Story erzählen.

Um dies zu bewerkstelligen, hat das Unternehmen ganze 5 Storylines ins Spiel integriert, die sich der Spieler nach und nach zur Brust nehmen kann. Jede soll sich um einen anderen thematischen Punkt drehen wie zum Beispiel um den Überwachungszustand in London oder die zahlreichen Militärunternehmen, die die Stadt fest im Griff haben.

„Ich weiß, dass „Play as anyone“ eine verrückte technologische Innovation bei der von uns durchgeführten Simulation ist, aber die Geschichte ist immer noch ein großer Teil des Spiels. Es ist ein großer Teil des Franchise und dieses Spiel ist nicht anders. Wir haben fünf verschiedene Handlungsstränge im Spiel, es sind also fünf Hauptstränge – sie können sie auch als Queststränge bezeichnen, wenn sie möchten – und jeder von ihnen ist an einen unserer thematischen Pfeiler gebunden.“

Quelle: Ubisoft