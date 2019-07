Ghost Recon Breakpoint – Weiterer technischer Test terminiert

Nachdem Ubisoft bereits einen ersten technischen Test zum kommenden Shooter Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint vollzogen hat, soll nun kommendes Wochenende die zweite Phase beginnen.

Technischer Test steht bevor

Demnach soll die Testphase für Ghost Recon Breakpoint am kommenden 26. Juli 2019 starten und bis zum darauffolgenden Montag, dem 29. Juli 2019, anhalten. Die Teilnehmer werden unter allen Registrierten nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Der Test findet auf der Xbox One, dem PC sowie der PlayStation 4 statt. Die Inhalte werden dabei weitestgehend überschaubar ausfallen, der Fokus von Ubisoft liegt in dieser Testphase vor allem auf den Online-Funktionen.

Auch wenn Vorbesteller zu diesem technischen Test keinen garantierten Spielzugang erhalten, darf sich auf den kommenden September gefreut werden. Hier soll eine offizielle Beta starten zu der vorrangig Frühentschlossene eingeladen werden.

Quelle: Playm