Citadel: Forged With Fire – Dieses Spiel lässt Hogwarts alt aussehen

Hobby-Zauberer aufgepasst! Ihr habt keine Einladung von einer Eule bekommen und könnt nun nicht nach Hogwarts? Kein Problem, denn in dem MMORPG “Citadel: Forged With Fire”, lernt ihr Zaubern wie Dumbledore persönlich.

Eine magische Welt wartet auf euch!

Faulige Sümpfe, dichte Wälder oder auch riesige Gebirge warten darauf auf 36 Quadratkilometern von euch erkundet zu werden. Zudem besteht die Möglichkeit euch ein eigenes Schloss zu errichten und dort mit deinen Freunden, ein Imperium zu erschaffen. Wie es für einen Zauberer üblich ist, könnt ihr euch durch die Welt von Ignus auch fliegend, auf einem Besen oder Drachen erkunden. Citadel bietet euch eine große Fantasy Welt, welche voll ist mit magischen Wesen wie Trolle oder Phönixe. Auch Dungeons können erkundet werden, die aber nur von den erfahrensten Zauberern bestanden werden können.

Hier eine Liste aller Gameplay Features:

Verzauberung von Items, Waffen und Zauberstäben

Erkundung der Welt durch Fliegen

Erbauen von Schlössern mit magischen Schilden, Angriffstürmen, Mana-Quellen usw.

Riesige Spielwelt auf 36 Quadratkilometer

Wettkämpfe im Besensport gegen andere Spieler

Zähmen von magischen Geschöpfen

Zusammenschließen von Freunden um euer eigenes Imperium zu bauen

Eine komplette Auflistung aller Features findet ihr hier.

Citadel: Forged With Fire erscheint am 11. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und PC. Das Spiel wird einen Preis von 39, 99 € haben und ist bereits vorbestellbar.

Quelle: Solutions2Go via Pressemeldung