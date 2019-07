Two Point Hospital – Skurrile Diagnosen gibt’s bald auf der Konsole

Bereits im August 2018 erfreute uns das Simulations-Spiel Two Point Hospital, mit verrückten Diagnosen und einer Menge Humor. Nun endlich hat das Warten für die Konsolen-Spieler ein Ende, denn Two Point Hospital erscheint Ende des Jahres für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Auch Bigfoot sagt Hallo!

Die Konsolen-Version des Spiels wird alle Updates enthalten, die schon auf der PC-Version verfügbar waren. Auch die großen Erweiterungen “Bigfoot” und “Pebberley Island”, werden Teil des Spiels sein. Die beiden Erweiterungen erhöhen somit die Anzahl der Krankenhäuser auf 21 und 119 Krankheiten. “Bigfoot” schickt euch dabei in verschneite und eisige Regionen, “Pebberley Island” hingegen lässt euch weitere Herausforderungen in den Tropen bewältigen. Es wurde auch auf die Community gehört und eine große Anzahl an Features hinzugefügt. Under anderem sind die Innenarchitekt- und Copy-Paste-Raumaufteilungsfunktion integriert worden. Immer wieder seien die Entwickler gefragt worden, wann es endlich eine Konsolen-Version gibt. Nun steht die Antwort fest!

Die Two Point Studios haben uns auch direkt einen Konsolen-Trailer attestiert, den ihr hier unten finden könnt. Der Devblog gibt euch noch mehr Info zum Spiel!

Two Point Hospital - Pre-purchase [PC Code - Steam] Bau ein Krankenhaus vom ersten Stein bis zum Meisterwerk. Erschaffe das schönste - oder effektivste - Krankenversorgungsunternehmen in ganz Two Point County.

Optimiere dein Krankenhaus, um den Patientenfluss (und damit den Umsatz) zu steigern, und lege Gänge, Räume sowie Wartebereiche ganz nach deinen Vorstellungen an. Erweitere dein Krankenhaus um mehrere Gebäude und bau möglichst große Türen ein - dann passen mehr Patienten durch.

Quelle: SEGA via Pressemeldung