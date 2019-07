Pokémon – Weiteres Mobile-Game von Tencent in Arbeit

Nachdem Niantic mit Pokémon Go weiterhin den Erfolgskurs fährt, scheint bald ein weiterer Ableger der populären Taschenmonster-Reihe für mobile Endgerät auf den Markt zu kommen.

Tencent arbeitet an Pokémon-Mobile-Spiel

So wurde in einem Bericht von Reuters nun offiziell bestätigt, dass der China-Konzern Tencent an einer weiteren Umsetzung des japanischen Franchise für mobile Endgeräte werkelt. Das Spiel soll in Zusammenarbeit mit The Pokémon Company entstehen und für Android- sowie iOS-Geräte erscheinen. Viele Informationen zum Projekt sind bislang nicht bekannt. Weder Spielmechaniken noch wo der Titel veröffentlicht werden soll ist derzeit spruchreif.

Tencent hat früher bereits mit Nintendo stärker zusammengearbeitet, um beispielsweise die Nintendo Switch in China zu veröffentlichen. Zuletzt hat sich das China-Unternehmen mit dem Mobile-MOBA Honor of Kings, hierzulande Arena of Valor, einen Namen gemacht.

Quelle: Reuters