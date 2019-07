Elden Ring – Neues From Software-Projekt nicht auf der gamescom

Mit Elden Ring wurde auf der vergangenen E3 das nächste Projekt der Dark-Souls-Macher From Software mit einem vagen Teaser-Clip vorgestellt. Viele Fans der Spieleschmiede hofften daher auf einen größere Vorstellung auf der bevorstehenden gamescom. Daraus wird auf der diesjährigen Kölner Spielemesse allerdings nichts.

From Software nicht auf der Messe vertreten

So gab Publisher Bandai Namco unlängst ihr Lineup für die Kölner Gaming-Messe bekannt. Neben Dragon Ball Z: Kakarot, Code Vein, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, RAD, One Piece: Pirate Warriors 4 oder Disney Tsum Tsum wird vorrangig kein Wort von Elden Ring erwähnt. Zudem wurde nun auch bestätigt, dass Entwickler From Software definitiv nicht auf der Messe zugegen sein wird. Einen Releasetermin hat der Action-Titel ebenfalls noch nicht spendiert bekommen. Viele Fans erwarten Elden Ring frühestens im Frühjahr 2021.

Quelle: Games.ch