Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 – Titel erhält Closed Alpha

Noch bevor Publisher Electronic Arts überhaupt den dritten der Teil der populären Shooter-Reihe Plants vs. Zombies: Garden Warfare offiziell angekündigt hat, flattern bei einigen Spielern bereits Einladungen für eine geschlossene Beta-Phase ins Haus.

Wann wird Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 angekündigt?

Dass sich Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 in Entwicklung befindet ist längt nur noch ein offenes Geheimnis. Unlängst gingen erste E-Mails an diverse Spieler rum, die eine geschlossene Beta-Phase zu einem Titel mit dem Codenamen “Picnic” ankündigte. Die Testphase soll dabei sowohl auf der PlayStation 4 als auch der Xbox One stattfinden. EA kündigte bereits im Rahmen ihres Geschäftsberichts an, noch Ende diesen Jahres einen weiteren Ableger der populären Plants vs. Zombies-Reihe zu veröffentlichen. Eine offizielle Ankündigung von Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 könnte also durchaus sehr bald erfolgen.

Quelle: XboxDynasty