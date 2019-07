Marvel’s Iron Man – Behind-the-Scenes Video veröffentlicht

Sony und Marvel haben einen Behind-the-Scenes Trailer zu Marvel’s Iron Man veröffentlicht, in dem sie unter anderem auf die Entwicklung der Flugmechanik eingehen.

So fliegt Iron Man durch die Luft

Dem Entwicklungsvideo zufolge war es den Machern wichtig, das Fliegen in VR so natürlich wie möglich abzubilden. So hat das Studio Newtons Bewegungsgesetze als Grundlage herangezogen und diverse Berechnungen genutzt, um eine glaubwürdige Flugbahn von Iron Man darzustellen.

Darüber hinaus wird es sogenannte Bumper in der Umgebung geben, die euch vor harten Kanten und Aufschlägen schützen sollen. Dies soll allem voran ungewollte Kollisionen vermeiden oder abmildern.

Quelle: Sony