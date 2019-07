Newstime vom 21. Juli 2019

In der letzten Woche war die Ankündigung der Switch Lite das Highlight und in dieser Woche wurde erneut eine neue Switch angekündigt. Nun, nicht wirklich, vielmehr handelt es sich lediglich um eine etwas verbesserte Version der aktuellen Konsole mit verbessertem Akku und etwas leistungsstärkerem Chip, eine Switch Pro ist es jedoch nicht. In anderen News gibt es Ankündigungen zu Plants vs. Zombies 3, Sonys gamescom-Anwesenheit und einer Rollenverteilung in Overwatch. Zudem ist das Aufgebot der Uplay+-Spiele bekannt gegeben worden und Gameplay zu Marvel’s Avengers geleaked. Das Sommerloch bezüglich Releases ist in dieser Woche wieder verschwunden.

