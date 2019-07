Rainbow Six Quarantine – Soll noch vor März erscheinen

Publisher Ubisoft grenzt das Release-Fenster von Rainbow Six Quarantine weiter ein. Allzu lange müssen Fans wohl nicht mehr warten.

Anfang 2020 geht das Franchise in die nächste Runde

Rainbow Six Quarantine wurde zwar erst im Juni der Weltöffentlichkeit vorgestellt, ein Release dürfte aber zumindest nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen. Wie nun aus einer Telefonkonferenz des Publishers hervorgeht, soll der Shooter noch im ersten Quartal 2020 auf den Markt kommen und damit im Zeitraum von Januar bis März erscheinen. Konkrete Details dazu will man in den kommenden Monaten enthüllen.

Rainbow Six Quarantine bietet Spielern erstmals in der Geschichte ein futuristisches Setting und entlässt eine Gruppe von vier Spielern in einen Kampf gegen ein tödliches Virus. Interessierte können sich bereits jetzt auf der offiziellen Webseite für den Beta-Test registrieren.

Quelle: Ubsioft