Gears 5 – Tech-Test gestartet und Preload möglich

Bevor Gears 5 im September des laufenden Jahres veröffentlicht wird, dürfen sich Fans erst einmal auf einen technischen Test freuen, in dem es möglich sein wird bereits vorab Hand an einige Multiplayer-Modi zu legen.

Wann starte der Tech-Test und wer kann teilnehmen?

Der Tech-Test richtete sich an alle diejenigen, die entweder im Besitz des Xbox Game Pass sind oder den Shooter vorbestellt haben. Insgesamt unterteilt sich der Vorab-Test in zwei Wellen. Die erste startet bereits am heutige Tag und wird bis zum 22. Juli anhalten. Danach können Spieler noch einmal vom 26. Juli bis zum 29. Juli 2019 Hand anlegen. Inhaltlich werdet ihr unter anderem auf die Multiplayer-Modi “King of the Hill” und “Eskalation” zurückgreifen können. Zudem werdne die zwei gänzlich neuen Karten District und Training Grounds spielbar sein. Gears 5 erscheint am 10. September für PC sowie Xbox One.

Quelle: Microsoft