Epic Games Store – Limbo jetzt kostenlos, Moonlighter folgt

Bis zum Ende des laufenden Jahres wird Epic Games im hauseigenen Store jede Woche den Spielern einen Titel kostenfrei anbieten. Ab sofort steht Limbo kostenlos zum Download bereit.

Sichere dir jetzt Limbo kostenfrei

Alle Besitzer eines Epic Games Accounts dürfen sich derzeit das Action-Adventure aus dem Hause Playdead ohne zusätzliche Kosten sichern. Der Account ist im übrigen ebenfalls kostenfrei. Limbo schlägt normalerweise mit einem Preis von 7,99 Euro zu Buche. Noch bis zum 25. Juli 2019 könnt ihr euch das 2010 erschienene Indie-Projekt sichern, danach wartet aber ein Titel auf euch der nicht weniger unter Fans zelebriert wird. So könnt ihr euch ab dem 25. Juli schließlich Moonlighter als auch This War of Mine sichern. Das Angebot verläuft dann wieder eine Woche und setzt einen kostenlosen Epic Games Store Account voraus.

Quelle: Epic Games Store