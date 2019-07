Anno 1800 – “Gesunkene Schätze”-DLC erscheint Ende Juli

Der erste DLC des Season Pass zu Anno 1800, hat endlich ein Datum bekommen und trägt den Namen “Gesunkene Schätze”. Im Devblog von Ubisoft spricht Sebastian Thun über die Inhalte, welche euch erwarten werden. Zudem wurde wurde der AnnoCast-Live-Stream angekündigt, indem der DLC und weitere Funktionen vorgestellt werden.

Reichtum, Macht und Ruhm erwarten euch

“Gesunkene Schätze” erweitert das Hauptspiel um eine neue Quest-Reihe, welche ihr aber erst betreten könnt, sobald ihr 700 Handwerker in einem neuen oder bestehenden Spielstand, erreicht habt. Die Erweiterung soll die Geschichte der Charaktere in Anno 1800 bereichern und näher beleuchten. Ubisoft beschert euch eine Kontinentalinsel, die dreimal so groß wie die größten Inseln im Hauptspiel ist, und über eine Küste von 300 Grids verfügt. Diese Insel ist besonders fruchtbar, sodass ihr euch keine Sorgen um euren Anbau machen müsst. Die Bierproduktion ist damit gesichert.

Eine genauere Auflistung der DLC-Inhalte seht ihr hier:

Neue Storyline mit bis zu 6 Stunden Spielzeit und etlichen neuen Quests

Eine dritte Session mit neuen kleine, mittleren und großen Inseln, sowie eine Kontinentalinsel, die dreimal so groß wie die zuvor größte Insel im Spiel ist.

Neuer neutraler Charakter “Old Nate”, der Zugang zu einer neuen Crafting- und Tauchglockenfunktion bietet.

Über 100 Items, darunte neue Questgegenstände, Erfindungen, zusätzlicher Spezialisten und neue Sets für das Museum und den Zoo

Mehr Infos findet ihr auf der Anno-Union-Website oder im AnnoCast-Live-Stream, der am 23. Juli statt findet. Die Erweiterung “Gesunkene Schätze” wird am 30. Juli als Teil des Season Pass, als Einzelkauf oder in der Anno 1800 Gold Edition verfügbar sein. Unseren Test zu Anno 1800 könnt ihr hier finden.

Anno 1800 Sonderausgabe (inkl. Soundtrack und Lithographien) - [PC] Die Anno 1800 Sonderausgabe enthält neben dem Hauptspiel einen ausgewählten Spiel-Soundtrack sowie drei hochwertige Lithographien

Beweisen Sie sich im 19. Jahrhundert, dem Zeitalter der Industrialisierung, Diplomatie und Entdeckungen

Anno 1800 kombiniert beliebte Funktonen aus der 20-jährigen Geschichte von Anno

Quelle: Ubisoft