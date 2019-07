RAGE 2 – 3 neue Modi kommen mit dem nächsten Update

Mit RAGE 2 ist Mitte Mai diesen Jahres der Nachfolger zu id Softwares Shooter-Ableger aus dem Jahre 2010 veröffentlicht worden. Nun erhält der Action-Bombast ein großes Update, welches sogar drei gänzlich neue Modi mit sich bringt.

Welche Neuerungen bringt das Update mit sich?

Einer der drei neuen Modi wird New Game+ sein. So ist es euch ab sofort möglich einen weiteren Durchlauf des Spiels zu starten ohne euren bisherigen Fortschritt einbüßen zu müssen. Zudem erwartet euch mit dem kommenden Update die Geschwindigkeitsstufe Ultra Nightmare, die sich vor allem an die Spieler unter euch richtet, die eine extreme Herausforderung suchen. Außerdem soll ein sogenannter Ironman-Modus ins Spiel finden. Konkrete Details zu dieser Spielmöglichkeit sind bislang allerdings noch nicht bekannt. Der große Patch ist bereits für kommende Woche angekündigt und soll ab dem 25. Juli 2019 zum Download bereit stehen.

Quelle: RAGE 2 via Twitter