Xbox Game Pass – 6 weitere Neuzugänge im Juli

Abonnenten des Xbox Game Pass dürfen sich im Juli über weitere Spieleperlen freuen, die dem bestehenden Portfolio hinzufügt werden. So sollen in den kommenden Wochen sechs neue Titel im Angebot zur Verfügung stehen.

The Banner Saga, Metal Gear Solid und mehr

So bestätigte der Redmonder Konzern unlängst, dass ab dem heutigen 17. Juli vornweg das Indie-Adventure Night Call via Xbox Game Pass spielbar ist. Weiter geht es dann am darauffolgenden 18. Juli. Ab morgen könnt ihr somit auf Metal Gear Solid V: The Phantom Pain und The Banner Saga 3 zurückgreifen. Zum Ende des Monats steht auch ab dem 25. Juli 2019 dann noch Resident Evil 4 sowie Killer Instinct: Definitive Edition und For the King zur Verfügung.

Microsoft baut derzeit stetig das Portfolio des Xbox Game Pass aus. In der ersten Hälfte des Juli hielten bereits Mittelerde: Schatten des Krieges, LEGO City Undercover sowie Dead Rising 4 Einzug in den Abo-Dienst.

Quelle: Xbox Dynasty