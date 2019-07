Rage 2: Neues Update bringt frischen Spielmodi und mehr

Für Rage 2 steht bereits ein brandneues Update in den Startlöchern, das unter anderem diverse neue Modi ins Spiel integrieren soll.

Wie Bethesda unlängst via Twitter verlauten ließ, können sich Spieler des dystopischen Shooters Rage 2 schon bald über einige Neuerungen freuen. Das kostenfreie Update erscheint demnach am 25. Juli für alle verfügbaren Plattformen und soll allem voran drei neue Spielmodi mit sich bringen: der Ironman Modus, der Ultra-Nightmare Schwierigkeitsgrad und das New Game Plus.

Darüber hinaus hat das Studio einige Fixes und Verbesserungen vorbereitet, sodass Spieler zukünftig auf ein Flashlight zurückgreifen können oder längere Cutscenes überspringen dürfen. Einen ersten Teaser könnt ihr bereits unterhalb dieser Zeilen ansehen:

Update 2 is coming July 25 with 3 new ways to play: New Game +, Ironman Mode, and Ultra-Nightmare difficulty.

Plus fixes and quality of life improvements, such as an added flashlight, skippable Ark tutorials, and more! 💖 pic.twitter.com/xQsAOFCb1F

— RAGE 2 (@rage) July 16, 2019