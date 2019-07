Luigi’s Mansion 3 – Halloween Release bestätigt

Erst vor wenigen Tagen hatten wir über den Release von Luigi’s Mansion 3 spekuliert. Der Spuk startet an Halloween. Who you gonna call?

Vor einigen Tagen hatten wir über einen möglichen Release des Spiels am 4. Oktober berichtet, der geleakt wurde. Zu diesem Zeitpunkt gab es einige Anhaltspunkte die Sinn machten. Nun aber passend zum gruseligen Setting von Luigis Rückkehr, gibt es das passende Release Datum.

Wie Nintendo Europa angekündigt hat, wird der dritte Teil der beliebten Reihe zu Halloween am 31. Oktober erscheinen. Ab dann werdet ihr mit Luigi wieder versuchen müssen Mario und die anderen im Spukhotel zu finden und dabei jede Menge Geister mit dem Staubsauger jagen. Und diesmal bekommt ihr sogar Rückendeckung durch euren Buddy Gooigi. Einen Multiplayer wird es diesmal auch noch geben, für alle die gern mit Freunden spielen wollen (sofern Nintendo euch die Möglichkeit gibt).

Check in to a haunted hotel getaway this Halloween when #LuigisMansion3 comes to #NintendoSwitch on 31/10/19! pic.twitter.com/SiQ96V45iX

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 17. Juli 2019