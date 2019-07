gamescom 2019 – Sonys Teilnahme offiziell bestätigt

Nachdem Sony auf der vergangenen E3Sony auf der vergangenen E3 in Los Angeles mit Abwesenheit geglänzt hat, haben viele Fans ebenfalls befürchtet, dass der japanische Konzern auf der kommenden gamescom nicht vertreten sein wird. Die Teilnahme von Sony wurde nun allerdings offiziell bestätigt.

Was zeigt Sony auf der gamescom 2019?

Sony selbst gab diese Information im Übrigen nicht an die Öffentlichkeit. So sprach sich hingegen der Vernstalter hinter der Kölner Gaming-Messe offiziell zu einigen teilnehmenden Publishern aus. In der Pressemitteilung der koelnmesse wird somit neben 2K Games, Bandai Namco, Bethesda, Microsoft, Square Enix, Capcom oder Deep Silver ebenfalls Sony PlayStation betitelt. Was genau das japanische Unternehmen auf der gamescom 2019 zeigen wird und welche Spiele anspielbar sein werden ist noch nicht bekannt. Derzeit wird spekuliert, dass der Fokus von Sonys Line-up vor allem auf Death Stranding liegen dürfte.

Quelle: Pressemitteilung gamescom