PlayStation Plus – Sind die August-Spiele geleakt?

Am Ende eines jeden Monats kündigt Sony zumeist die Titel an, die in den darauffolgenden Wochen für PlayStation Plus-Mitglieder kostenfrei zum Download bereit stehen. Nun könnten jedoch vorab bereits zwei Titel geleakt sein.

Was könnte uns im August erwarten?

So hat unlängst ein Nutzer im PlayStation Store die beiden Spiele Star Wars: Battlefront II sowie EA SPORTS UFC 3, die mit dem Tag “Free with PS Plus” markiert waren, entdeckt. Da diese beiden Titel allerdings nicht zum Juli-Lineup gehören, könnten diese bereits Vorboten des kommenden August-Angebotes werden. Bereits zu Beginn wurde vermutet, dass diese Titel und der Tag im Zusammenhang mit EA’s Abo-Service stehen. Der amerikanische Publisher startet bekanntermaßen am 24. Juli auf Sonys aktueller Heimkonsole den Abo-Service EA Access, wobei eben auch Star Wars: Battlefront II sowie EA SPORTS UFC 3 enthalten sein werden. So äußerte sich Sony unlängst zu dem Tag. Demnach handelt es sich schlichtweg um einen Fehler, der die Verwirrung aufkommen lässt. Tatsächlich ist das nicht das August-Lineup, sondern markiert nur die Titel, die auch via EA Access erhältlich sein werden.

Quelle: GamePro