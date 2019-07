Overwatch – Einführung des 2-2-2-Helden-Formats bestätigt

Ganz in der Manier eines Marvel Films wurde, weit nach Ablauf der Stage 3 Overwatch League Finals das 2-2-2 Helden Format für die 4. Phase der Liga angekündigt. Damit wäre bestätigt, dass zumindest die Profis ab dem 25. Juli 2019 in dieser Aufstellung an den Start gehen werden. Wenn wir jetzt der üblichen Update-Philosophie von Game Director Jeff Kaplan und co. folgen, dürfen wir vorsichtig optimistisch sein, dass mit den Sommerspielen 2019 auch die Einführung des 2-2-2 Systems auf den Servern der Public Test Region einhergehen wird. In anderen Worten schon diese Woche! Aber was ist eigentlich das 2-2-2 Helden-Format? Damit ist ein System gemeint, dass Spielern schon vor dem Spiel eine Wahl treffen lässt welchen Helden der drei Kategorien Tank, Support oder Damage man spielen möchte. Nehmen wir mich als Beispiel: Ich wähle meinen Lieblingshelden Reinhardt, einen sogenannten Main-Tank. Jetzt werde ich automatisch einem weiteren Tank, zwei Supportern und zwei Damage Helden zugeordnet und gegen ein Team mit der gleichen Rollenverteilung ins Match geschickt.

2-2-2 = Weniger Vielfalt?

Das neue Helden-Format klingt auf dem Papier zunächst nach weniger Vielfalt auf den Schlachtfeldern und für manche sogar nach Zwang. Das ist es streng genommen auch und das System wird zurecht in der Overwatch Community seit längerer Zeit kontrovers diskutiert. Bei einem sind sich jedoch beinahe alle einig: Das 2-2-2 Helden Format wird dem kompetitiven Spielmodus mehr Struktur geben und faire Grundvoraussetzungen schaffen. Meiner Meinung nach eine wahnsinnig geniale Sache, da ich einfach keine Lust mehr habe als Main Tank im Regen zu stehen, während sich die üblichen Hanzo-und Genji-Mains Hals über Kopf in den Tod stürzen und ein einsamer Torbjörn im Spawn Raum seinen Geschützturm baut. Situationen die ich nicht vermissen werde. Aber mich interessiert vor allem eure Meinung, was haltet ihr von dem 2-2-2 Helden Format?

Ach und falls ihr knappe 3 Stunden Zeit finden solltet schaut euch definitiv das Playoff Finale der Overwatch League an, eines der besten Profi-Spiele die es bislang zu sehen gibt!

