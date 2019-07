Final Fantasy VIII Remastered – ESRB Wertung aufgetaucht

Square Enix konnte viele Fans mit der Ankündigung von Final Fantasy VIII Remastered glücklich machen. Der Release scheint nicht mehr weit.

Final Fantasy VIII Remastered bekommt Rating

Wer aktuell auf der Seite der ESRB vorbeischaut, kann dort das Rating für das lang erwartete Remaster des achten FF Titels finden. Aktuell bezieht sich die mit T für Teen angegebene Rating nur auf die PC und Xbox One Version. Die Wertung bestätigt damit, dass neben PS4 und Switch also auch PC und Xbox One eine Version erhalten werden.

In der überarbeiteten Fassung sollen neben deutlich aufpolierten Charaktermodellen auch die bekannten Komfortfunktionen aus den PC Versionen vorhanden sein. Wer also das Kampftempo erhöhen will oder ähnliches wird dies machen können. Leider wird das Minispiel Choco World für die Pocket Station nicht seinen Weg in das Remaster finden, jedoch werden alle Items, die es nur dort zu finden gab ins Spiel schaffen. Da die Wertung nun da ist, scheint der Release auch nicht mehr in allzu weiter Ferne zu sein.

Quelle: ESRB