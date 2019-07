Cyberpunk 2077 – Dark Horse bringt Buch zum Spiel

CD Projekt Red hat mit Cyberpunk 2077 einen potenziellen Hit in Arbeit, so viel ist klar. Wer mehr über die Welt wissen will, bekommt ein ganzes Buch.

Dark Horse kündigt Cyberpunk 2077 Buch an

Der für seine Comic Bücher bekannte Verlag Dark Horse, wird in Zusammenarbeit mit CD Projekt Red ein 200 Seiten starkes Kompendium zur Cyber Welt herausbringen. Das Buch soll euch mit allen nötigen Informationen versorgen und noch mehr. Vorbestellen kann man das Lore Buch bereits auf Amazon, als Hardcover und als Ebook. Erscheinen soll das Buch dann kurz nach dem Spiel Release am 20. April 2020.

Schreitet in das Jahr 2077, eine Welt mit dystopischen Metropolen in denen Gewalt, Unterdrückung und Kybernetik nicht normal, sondern notwendig sind. Tauche in die tiefgreifende Geschichte ein und entdecke wie der wirtschaftliche Abstieg der Vereinigten Staaten eine lähmende Abhängigkeit von hinterhältigen Konzernen geschaffen, und den freien Staat von Kalifornien begründet hat. Erkunde die unterschiedlichen Bezirke, Gangs und Geschichte von Night City. Lerne alles was es über die Technologie von morgen, Kybernetik, Waffen und Fahrzeuge.

The World of Cyberpunk 2077 (English Edition) Marcin Batylda

Dark Horse Books

Kindle Ausgabe

Englisch

Quelle: Amazon