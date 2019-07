Borderlands 3 – Crossplay kommt, aber später

Das heiß erwartete Borderlands 3 könnte möglicherweise mit einer Crossplay-Funktion ausgestattet werden. Dies vermuteten die Fans, aufgrund des letzten Tweets, vom Borderlands 3 Twitter-Account. “Celebration your Togetherness” verkündete der Tweet, wodurch die Fans hellhörig wurden. Doch was steckt dahinter?

Randy Pitchford sorgt für Klarheit

Um die Lage der Fans zu entschärfen, meldete sich Randy Pitchford, von Gearbox Software, über Twitter zu Wort. In dem Tweet heißt es, dass es zum Launch von Borderlands 3, keine Crossplay-Funktionalität geben wird. Jedoch arbeite man bereits daran, diese zu implementieren und so viele Plattformen wie möglich zu integrieren. Aber was bedeutet nun “Celebration your Togetherness”? Damit lud Gearbox lediglich zum neuen Trailer ein, welcher heute released wurde. Der Trailer mit dem Namen “So Happy Together”, sorgt mit seiner lustigen und zugleich makaberen Art für Spaß und läd euch nach Pandora ein.

Borderlands 3 erscheint am 13. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia. Noch mehr Infos zu den schießwütigen Bewohnern von Pandora, findet ihr hier!

Quelle: Twitter