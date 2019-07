Sekiro: Shadows Die Twice – Spiel zu schwer? Hier gibt’s die Lösung!

“From Software”-Spiele sind für ihren fordernden Schwierigkeitsgrad bekannt, auch Sekiro: Shadows Die Twice ist da keine Ausnahme. Doch wenn man zum x-ten Mal am selben Boss krepiert, könnte das die Frustgrenze einiger Spieler sprengen. Hierfür gibt es jetzt eine Lösung, denn der “Tender Box”-Mod, schaltet für euch den “Easy”-Mode frei.

Praise the Buffs!

Auf Nexusmod.com könnt ihr nun die “Tender Box”-Mod herunterladen, doch was bringt dieser euch eigentlich? Einige Mechaniken des Spieles werden abgeschwächt um euch leichter durch das Level zu bringen. Unter anderem wurde die Drop Rate der Items erhöht und die Buff-Zeit der Waffen erhöht. Der Fallschaden wurde komplett entfernt, zudem werden sowohl Angriffskraft, Verteidigung als auch die Stamina erhöht. Alle Änderungen findet ihr auch auf der Download-Seite der Mod. Die Änderungen sollten euch einen großen Boost im Spiel geben, wodurch euer Frustlevel hoffentlich sinken wird.

Sekiro: Shadows Die Twice erschien am 22. März 2019 für PlayStation 4, Xbox One und dem PC. Mehr zu Sekiro könnt ihr hier nachlesen.

