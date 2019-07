Angeschaut: Numskull Designs Crash Team Racing Merchandise

Numskull Designs hat Crash Team Racing Nitro Fueled eine ganze Kollektion an Merch spendiert. Da wir ja bereits das Spiel getestet und für gut befunden haben, konnten wir uns den Merch natürlich nicht entgehen lassen. Wir haben uns daher eine kleine Auswahl für euch angeschaut und verraten euch jetzt, wie es um die Qualität steht.

Bleibt hydriert mit Stil

Den Anfang macht die Tasse im Wumpa Kisten Design. Im quadratischen Design der Wumpa Kisten fällt die recht große Tasse wirklich auf, aber überraschenderweise ist diese dennoch superleicht. Ganze 450 ml passen hier rein und meine Befürchtungen, der Henkel könne sofort abbrechen, wurden nicht bestätigt. Die zweite Tasse ist die Metal Badge Tasse, die mit einer Metallplakette versehen wurde und im Zielflaggen-Design daherkommt. Diese fasst zwar nur 400 ml, ist aber dafür deutlich schwerer und wirkt gleich solider und wertiger. Sieht man die Metallplakette, denkt man gleich darüber nach, wie lang diese wohl halten wird. Nun ich kann sagen, sie hält ohne Probleme selbst bei langem Erhitzen. Auch das Design bleibt, wo es ist, auch nach Wochen täglicher Nutzung. Fans, die gerne Erfrischungen oder heiße Drinks mit Stil schlürfen wollen, können hier ohne Bedenken zugreifen, denn in Sachen Qualität bekommt man hier gute Produkte.

Kein Racing Helm, aber immerhin

Numskull hat zwar keinen Racing Helm für euch im Angebot, aber ein Snapback im Nitro Fueled Racing Stil. Die Stirn des Snapbacks hat ein Crash Logo aus Gummi mit Siegesähren auf dem Schild sowie zwei Racing Designs an den Seiten. Snapbacks sind oft beliebte Merch Artikel und deshalb haben wir schon so ziemlich das gesamte Spektrum in Sachen Qualität gesehen. Hier bekommt man aber zum Glück gute Qualität geboten. Anstatt alles billig aufdrucken zu lassen, sind die Ähren und die Symbole an den Seiten gestickt und sollten so deutlich länger halten. Die Verarbeitung ist insgesamt wirklich gut, und damit einen Blick wert für alle Hutträger unter den Crash Fans.