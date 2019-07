Newstime vom 14. Juli 2019

Die Gamingnews wurden diese Woche von einer Ankündigung überschattet, welche jedoch gleichzeitig keine besonders große Überraschung war: Die Nintendo Switch Lite kommt. Nach einer Reihe von Leaks und Gerüchten ist die günstigere Version der Switch nun also offiziell. In anderen News haben wir zum Beispiel ein geleaktes Releasedatum von Luigis Mansion 2, eine geleakte Collection der Batman Arkham-Trilogie und einen westlichen Release von Yo-Kai Watch 4. Zudem besprechen wir die NES-Titel vom Juli für Nintendo Switch Online, acht geplante Spiele in der Dark Pictures Anthology und einen Netflix-Cartoon zu Cuphead. Releasetechnisch sieht es auch diese Woche recht mau aus, das Sommerloch schlägt voll zu.

