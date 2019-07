Wolfenstein: Youngblood – Gold-Status erreicht und Preload-Termine bekannt

Das Ende des Monat erscheinende Wolfenstein: Youngblood als auch der VR-Ableger Wolfenstein: Cyberpilot haben endlich den Goldstatus erreicht und sind somit offiziell abgeschlossen. Einem Release am 29. Juli steht also nichts mehr im Weg.

Preload verfügbar

Frühentschlossene können sich den First-Person-Shooter Wolfenstein: Youngblood bereits vorab herunterladen. Demnach steht euch die digitale Fassung ab dem 23. Juli 2019 um 14:00 Uhr auf der Xbox One zum Download bereit. PlayStation 4 hingegen dürfen sich den Koop-Action-Titel 48 Tage vor dem Release am 29. Juli herunterladen. Auf dem PC beginnt der Preload übrigens ebenfalls am 23. Juli 2019 um 19:00 Uhr unserer Zeit. Wolfenstein: Youngblood muss hier natürlich über Bethesda.net heruntergeladen werden.

Gleichzeitig veröffentlichte Bethesda die Systemanforderungen für das kooperative Wolfenstein-Abenteuer:

Die minimalen PC-Anforderungen:

OS: Win7, 8.1 oder 10 (64-Bit)

Prozessor: AMD FX-8350/Ryzen 5 1400 oder Intel Core i5-3570/i7-3770

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Grafik: NVIDIA GTX 770 4GB (GTX1650) oder vergleichbare AMD-Karte

Festplattenspeicher: 40GB Empfohlene Systemanforderungen: