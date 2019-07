The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – Koop-Modi angekündigt

Wer zunächst gedacht hat Supermassive Games’ neues Projekt The Dark Pictures Anthology: Man of Medan wird nur allein zu bewältigen sein, dürfte über die aktuelle Ankündigung seitens des Entwicklers nun recht erfreut sein. So sollen insgesamt sogar zwei kooperative Modi Einzug in das Horror-Adventure halten.

Welche Modi wird es in Man of Medan geben?

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan wird mit den beiden kooperativen Möglichkeiten “Gemeinsame Story” als auch “Movie Night” aufwarten. Bei ersterem wird es möglich sein mit einem Freund das gesamte Abenteuer an zwei separaten Konsolen durchzuspielen. So kann nicht nur gemeinsam die Umgebung erkundet oder Entscheidungen getroffen werden, ab und an werdet ihr auch von eurem Spielpartner getrennt umherirren und gänzlich andere Erfahrung im Spielverlauf machen dürfen. Hinzu kommt der Modus “Movie Night”, der sich insgesamt mit fünf Freunden spielen lässt. Hierfür wird allerdings nur ein Controller benötigt. Jeder der Spieler darf sich dann einen der fünf Protagonisten aussuchen, dessen Kontrolle er im Verlauf immer wieder übernimmt.

Quelle: Gamereactor