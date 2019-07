Call of Duty: Modern Warfare – Vorbesteller erhalten Captain Price in Black Ops 4

Er ist wohl der legendärste Charakter der Call of Duty-Reihe. Schon in den Anfängen war er mit dabei. Die Rede ist natürlich von keinem geringeren als Captain John Price. Dessen Großvater, ebenfalls als Captain Price bekannt, feierte sein Debüt in Call of Duty 2. Doch warum erzähl ich euch das überhaupt?

Vorbesteller von Call of Duty: Modern Warfare erhalten Captain John Price als spielbaren Charakter in Black Ops 4

Genau deswegen erzähl ich das euch! Denn wer sich den kommenden Ableger der Call of Duty-Reihe schon vorbestellt hat, der kann Captain Price für den Blackout-Modus in Call of Duty: Black Ops 4 freischalten. Habt ihr das Spiel auf Amazon vorbestellt, bekommt ihr den Freischaltcode automatisch per Email zugeschickt. Habt ihr das Spiel bei einem Händler vorbestellt, geht einfach mit der Bestellbestätigung da hin und der Händler gibt euch den Code. Diesen müsst ihr dann auf eurem Activision Account einlösen und könnt dann sofort mit Captain Price in die Schlacht ziehen. Nähere Infos dazu findet ihr HIER. Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Quelle: PlayStation (via YouTube)