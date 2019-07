Xbox Game Pass – Update bringt Play Later-Feature

Das aktuelle Firmware-Update für die Xbox One bringt ein interessantes neues Feature für alle Abonnenten des Xbox Game Pass mit sich.

Speichere interessante Spiele für später!

Bei der Neuerung handelt es sich um eine Play Later-Funktion. Somit können Abonnenten des Services ab sofort Spiele explizit markieren und sie in einer separaten Liste für später abspeichern. Über eine ähnliche Funktion verfügen zahlreiche VOD-Anbieter bereits seit langem. Wer also zukünftig interessante Titel in einer übersichtlichen Liste zwischenspeichern möchte, muss diese lediglich im Menü auf der Xbox One oder in der Xbox App markieren. So könnt ihr ab sofort auch mobil auf eure Listen zurückgreifen und diese neu sortieren sowie erweitern. Das Update steht ab sofort offiziell zum Download bereit.

Quelle: Eurogamer