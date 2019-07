Dr. Mario World – Mobile-Ableger bereits erhältlich

Dass Nintendo an einer Version von Dr. Mario für mobile Endgeräte werkelt, ist bereits seit Längerem bekannt. Wer an dem Puzzler interessiert ist, darf sich das Spiel nun endlich in seinem App-Store herunterladen.

Dr. Mario World ab sofort verfügbar

Demnach steht Dr. Mario World ab sofort auf Android- als auch iOS-Geräten zum Download bereit. Das Spielprinzip bleibt aus dem NES-Vorbild natürlich erhalten. So müsst ihr es erneut schaffen drei gleichfarbige Pillen mit gleichfarbigen Viren zusammenzubringen, um diese zu zerstören. Dabei warten insgesamt 170 Level in 5 Welten von euch gelöst zu werden. Zudem halten ebenfalls einige Neuerungen Einzug. Neben Dr. Mario kommen so zum Beispiel auch die Charaktere Dr. Peach, Dr. Luigi, Dr. Toad und Dr. Yoshi zum Einsatz. Diese warten alle mit eigenen Fähigkeiten auf. Abseits davon bringen weitere, bekannte Helfer aus dem Pilzkönigreich besondere passive Skills mit sich. Einen Multiplayer-Modus soll es zudem ebenfalls geben.

Dr. Mario World ist vollkommen kostenfrei, Mikrotransaktionen sind im Spiel dennoch natürlich verfügbar.

Quelle: Nintendo