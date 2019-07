Frontier – Community Meet 2019 zur gamescom im Schokoladenmuseum Köln

Auch in diesem Jahr wird Frontier Developments ein Community Treffen zur gamescom 2019 veranstalten. Wie bereits im letzten Jahr wird die Frontier Community Party 2019 für alle Fans von Elite Dangerous, Planet Coaster, Jurassic World Evolution sowie Planet Zoo im Schokoladenmuseum in Köln stattfinden.

Frontier Community Party 2019 zur gamescom

In diesem Jahr wird es erneut leckeres, kostenloses Essen und Trinken geben. Passend dazu wird auch ein kleines Rahmenprogramm zu den bisherigen und zukünftigen Frontier-Titeln abgehalten. Hier werden meist Ankündigungen, Neuerungen und Verlosungen bekanntgegeben. Auch wir waren 2017 dabei und konnten die lockere Atmosphäre innerhalb der Räumlichkeiten feststellen. Es hat eine Menge Spaß gemacht, sich mit Fans und den Entwicklern auszutauschen und zu unterhalten.

Das Event findet am Donnerstag, den 22. August 2019 statt. Die Teilnahme ist kostenlos ab 18 Jahren und nur mit vorherigem Ticket via Eventbrite möglich. Die Anzahl der Tickets ist begrenzt und wird nach dem First Come, First Serve-Prinzip ausgeschüttet. Anmelden könnt ihr euch über das folgende Google-Formular. Solltet ihr für ein Ticket ausgewählt werden, müsste ihr dieses via Eventbrite bestellen. Weitere Informationen werden euch dann aber per Mail zugeteilt.

