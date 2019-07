Fire Emblem: Three Houses – Das ist die Spielzeit

Mit Fire Emblem: Three Houses steht bereits diesen Sommer ein weiterer großer Titel für Nintendos Hybrid-Konsole ins Haus. Nun gab Entwickler Intelligent Systems offiziell bekannt, wie lange euch das Taktik-Rollenspiel beschäftigen wird.

Über 200 Stunden Spielspaß

Demnach soll Fire Emblem: Three Houses deutlich mehr Spielzeit einnehmen als noch seine Vorgänger-Titel. So erklärte Game Directors Toshiyuki Kusakihara, dass er für ein Haus gut 80 Spielstunden investiert habe. Dabei ließ Kusakihara alle Cutscenes laufen ohne diese zu überspringen. Wer alle drei Häuser durchspielt, wird so ganz schnell die 200 Spielstunden-Marke brechen. Ob diese 80 Spielstunden pro Haus dann ebenfalls diverse Nebenquests miteinbezieht, ist indes nicht bekannt. Fire Emblem: Three Houses erscheint am 26.Juli 2019 exklusiv für Nintendo Switch.

Quelle: DualShockers