Digimon Survive – Rollenspiel kommt nicht mehr 2019

Das bereits vor einiger Zeit angekündigte Rollenspiel Digimon Survive im populären Anime-Universum hat bislang zwar noch keinen konkreten Releasetermin spendiert bekommen, Publisher Bandai Namco suggerierte aber, dass der Titel noch 2019 erscheinen wird. Diese Pläne haben sich allerdings nun geändert.

Digimon Survive auf 2020 verschoben

So gab Bandai Namco auf der vergangenen Anime Expo 2019 im Rahmen des Panels “Future of Digimon” bekannt, dass Digimon Survive auf das kommende Jahr verschoben werden muss. Einen konkreten Releasetermin nannte man in diesem Zusammenhang noch nicht. In Digimon Survive dreht sich alles um die Schüler Takuma, Aoi und Minoru. Diese treffen in einem Sommercamp erstmals auf die digitalen Monster. Das Rollenspiel wird für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen.

Quelle: Polygon