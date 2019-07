Humble Monthly – Kingdom Come: Deliverance und Surviving Mars kommen im August

Ähnlich wie Xbox Live sowie PlayStation Plus dürfen sich PC-Spieler im Rahmen des Humble Monthly ebenfalls gegen ein Abonnement jeden Monat auf neue Spieleperlen freuen. Nun haben die Mannen hinter dem Humble Bundle die ersten Titel für August bekannt gegeben.

Was erwartet uns im August?

Das Abonnement selbst kann bekanntermaßen nur in der Zeit vor dem eigentlichen Monat angemeldet werden. Wer sich also die Spiele im August sichern möchte, muss sich das Abo nun zulegen. Um euch einen Anreiz zu schaffen, werden zwei Titel vom Line-up des Folgemonats bereits vorab bekannt gegeben. Diese sind zudem ebenfalls einige Wochen vorab spielbar. Im August werden unter anderem so die beiden Titel Kingdom Come: Deliverance und Surviving Mars zur Verfügung stehen. Über die restlichen Spiele werdet ihr erst im August in Kenntnis gesetzt. Sowohl Kingdom Come: Deliverance als auch Surviving Mars können ab sofort schon heruntergeladen werden.

Quelle: Humble Bundle