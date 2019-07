Newstime vom 7. Juli 2019

Eine neue Woche, eine neue Folge Newstime. Diesmal geht es um eine Änderung im Playstation Plus-Angebot, bei welchem Sony auf die negativen Kommentare der Community reagiert und ein Spiel ersetzt hat. Zudem brodelt die Gerüchteküche bezüglich einer Nintendo Switch Mini und einem Nachfolger zu Rockstar Games Schul-GTA “Bully”. Angekündigt wurden diese Woche der vierte Teil von One Piece: Pirate Warriors, die neue Erweiterung von Hearthstone und ein Remake von einem GBA-Harvest Moon, welches für die Switch kommen wird. Diese und weitere Themen gibt es in unserem Video.

