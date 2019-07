One Punch Man: A Hero Nobody Knows – Vier Antagonisten als Kämpfer enthüllt

Die Ankündigung von One Punch Man: A Hero Nobody Knows für PC und Konsolen machte viele Fans der Animeserie glücklich. Der Ankündigunstrailer bestätige bislang Saitama, Genos, Fubuki, Speed’o’Sound Sonic und Mumen Rider als spielbare Kämpfer, nun sind die Bösewichte mit einem eigenen Trailer an der Reihe.

Vier Fieslinge kämpfen in One Punch Man: A Hero Nobody Knows mit

Der neue Trailer zeigt vier Antagonisten aus der Serie, welche im Spiel gegen die Helden antreten werden. Mit dabei sind Vaccine Man, Mosquito Girl, Carnage Kabuto sowie der Deep Sea King. In der Serie hatten sie gegen Saitama natürlich keine besonders große Chance, im Spiel wird das aber wohl anders sein. Bald schon können wir auf dem PC, der PS4 und der Xbox One herausfinden, ob die Helden oder die Monster siegreich sein werden.

Quelle: Bandai NAMCO