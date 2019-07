One Piece: Pirate Warriors 4 – Neuer Teil der Reihe angekündigt

Es kommt ein neuer Teil der One Piece: Pirate Warriors-Reihe, mittlerweile der vierte. One Piece: Pirate Warriors 4 wird dabei voraussichtlich die Big Mom-Arc beinhalten, denn die Antagonistin taucht im Ankündigungstrailer auf.

Ruffy gegen Big Mom in One Piece: Pirate Warriors 4

Der Trailer ist nur 50 Sekunden lang und zeigt keinerlei Gameplay, sondern lediglich eine animierte Sequenz, in welcher der Hauptbösewicht des Spiels angeteased wird: Big Mom. Somit wird wahrscheinlich die Whole Cake Island-Arc im Spiel erzählt werden, in welcher Strohhut Ruffy gegen die fiese Piratin antritt. Das Spiel wird für den PC, die PS4, die Xbox One und die Nintendo Switch im nächsten Jahr erscheinen.

Quelle: Bandai NAMCO