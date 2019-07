Xbox Game Pass – Weitere Zu- und Abgänge

Das Portfolio von Microsofts Abo-Service Xbox Game Pass darf sich fortwährend über Neuzugänge freuen, wobei gleichzeitig auch Titel das Angebot verlassen müssen. Die aktuellen Änderungen haben wir für einmal ausführlicher aufgeführt.

Welche Spiele kommen hinzu?

Ab sofort stehen drei neue Spieleperelen den Xbox Game Pass-Abonnenten zur Verfügung. So habt ihr nun Zugriff auf Mittelerde: Schatten des Krieges, My Time at Portia und Undertale. Zudem wurde angekündigt, dass ab dem 11. Juli ebenfalls LEGO City Undercover, Dead Rising 4, Blazing Chrome, Timespinner und Unavowed zur Verfügung stehen.

Welche Spiele müssen gehen?

Ab dem 9. Juli sowie 10. Juli werdet ihr folglich allerdings nicht mehr auf den Multiplayer-Titel Aftercharge sowie das Action-Spiel Warhammer Vermintide zurückgreifen können. LEGO-Fans müssen sich ab dem 16. Juli zudem von LEGO Movie: The Videogame verabschieden. Erst Ende des Monats, genauer mit dem 31. Juli, werden ebenfalls Dandara, Dead Rising 2, Hitman Season 1, Metal Slug XX, Defense Grid: The Awakening, Hexic 2 sowie Iron Brigade aus dem Xbox Game Pass entfernt.

Xbox Game Pass | 1 Monat Mitgliedschaft | Xbox Live Download Code Über 100 Games - Riesige Auswahl an Blockbustern und monatlich neuen Inhalte

Neue Exklusivtitel - Spielen Sie neue Xbox Exklusivtitel direkt ab Veröffentlichung und solange Sie möchten

Wenig zahlen, viel spielen - Lernen Sie jetzt den Xbox Game Pass kennen und erleben Sie so viel Spielspaß wie nie zuvor

Erleben Sie ein Vielzahl an Spielen jedes Genres sowie Blockbuster und von Kritikern gefeierte Indie-Games

Sparen Sie 20% beim Kauf von Xbox One Spielen im aktuellen Game Pass Katalog und erhalten Sie zusätzlich 10% auf jedes Xbox One Spiele-Add-on.

Quelle: Xbox Wire